FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 İlk Çeyrek Finansal Raporu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 İlk Çeyrek Finansal Raporu

10.04.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 2021 yılının ilk çeyreğinde 1,25 milyon TL net zarar kaydetti. Şirketin toplam varlıkları 151,8 milyon TL, toplam yükümlülükleri 98,5 milyon TL olarak belirlendi. Finansman giderleri yüksek seyrederken, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir düşüş yaşandı.

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 12 Mayıs 2021 tarihinde 2021 yılının ilk çeyrek finansal raporunu açıkladı. Rapora göre, şirket 1 Ocak - 31 Mart 2021 döneminde 1,25 milyon TL net zarar kaydetti. Bu dönemde toplam varlıklar 151,8 milyon TL, toplam yükümlülükler 98,5 milyon TL ve özkaynaklar 53,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları -18,2 milyon TL olurken, yatırım faaliyetlerinden -283 bin TL ve finansman faaliyetlerinden 1,6 milyon TL nakit akışı sağlandı. Nakit ve nakit benzerleri dönem başında 44,5 milyon TL iken, dönem sonunda 27,6 milyon TL'ye düştü. Kar veya zarar tablosunda, hasılat 28,6 milyon TL, satışların maliyeti 21,4 milyon TL ve brüt kar 7,2 milyon TL olarak raporlandı.

Finansman giderleri 7,8 milyon TL ile yüksek seyretti. Önceki dönem olan 1 Ocak - 31 Mart 2020'de ise şirket 2,3 milyon TL net kar elde etmişti. Bu dönemde nakit ve nakit benzerleri 4,4 milyon TL artış göstermişti. Konsolide finansal tablolar TL para birimi üzerinden sunuldu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ekonomi, Finans, Güncel, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:19:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.