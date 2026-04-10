FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2021 İlk Çeyrek Finansal Raporu

FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 12 Mayıs 2021 tarihinde 2021 yılının ilk çeyrek finansal raporunu açıkladı. Rapora göre, şirket 1 Ocak - 31 Mart 2021 döneminde 1,25 milyon TL net zarar kaydetti. Bu dönemde toplam varlıklar 151,8 milyon TL, toplam yükümlülükler 98,5 milyon TL ve özkaynaklar 53,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

İşletme faaliyetlerinden nakit akışları -18,2 milyon TL olurken, yatırım faaliyetlerinden -283 bin TL ve finansman faaliyetlerinden 1,6 milyon TL nakit akışı sağlandı. Nakit ve nakit benzerleri dönem başında 44,5 milyon TL iken, dönem sonunda 27,6 milyon TL'ye düştü. Kar veya zarar tablosunda, hasılat 28,6 milyon TL, satışların maliyeti 21,4 milyon TL ve brüt kar 7,2 milyon TL olarak raporlandı.

Finansman giderleri 7,8 milyon TL ile yüksek seyretti. Önceki dönem olan 1 Ocak - 31 Mart 2020'de ise şirket 2,3 milyon TL net kar elde etmişti. Bu dönemde nakit ve nakit benzerleri 4,4 milyon TL artış göstermişti. Konsolide finansal tablolar TL para birimi üzerinden sunuldu.