Fuat Sezgin Tahran'da Anıldı - Son Dakika
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Fuat Sezgin Tahran'da Anıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in 100. doğum yılı dolayısıyla Tahran'da anma programı düzenlendi.

19.11.2024 20:16
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İslam tarihi, bilim ve teknoloji tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Türk bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen programda anıldı.

Prof. Dr. Sezgin'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle Ulusal Müze ve Yunus Emre Vakfı tarafından Türkiye ve İran İlmi Münasebetleri konferansı düzenlendi.

İran Ulusal Müzesi'nde düzenlenen konferansa Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Ulusal Müze Başkan Yardımcısı Omid Kemalvend, Türkiye ve İran'dan sanatçılar ile davetliler katıldı.

Etkinlikte konuşan Tahran Büyükelçisi Kırlangıç, Fuat Sezgin'in sadece Türkiye için değil tüm bölge için önemli bir bilim insanı olduğunu belirterek, merhum bilim insanının bütün İslam alemini içine alacak şekilde ilmi çalışmalara imza attığına dikkati çekti.

İran Ulusal Müzesi Başkan Yardımcısı Omid Kemalvend de Türk bilim insanı Sezgin'i dünyanın en önemli araştırmacı ve tarihçilerinden biri olduğunu ifade etti.

Kemalvend, Türkiye ve İran'ın karşılıklı olarak birbirlerinin kültür ve edebiyatından faydalandığını ve etkileşimin iki ülke ilişkilerinde çok kıymetli bir sermaye olduğunu ve bu kültürel ilişkilerin en etkili isimlerinden birinin ise Fuat Sezgin olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fuat Sezgin Tahran'da Anıldı - Son Dakika

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