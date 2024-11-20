G20 Başkanlığı Güney Afrika'ya Geçti - Son Dakika
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G20 Başkanlığı Güney Afrika'ya Geçti

Lula, G20 Dönem Başkanlığını Ramaphosa'ya devretti, önemli adımları vurguladı.

20.11.2024 06:16
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Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dönem Başkanlığı'nı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya devretti.

Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi'nin kapanışındaki konuşmasında, Brezilya'nın zirvede elde ettiği başarılara vurgu yaptı.

G20 Dönem Başkanlığı'nı Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa'ya devreden Lula da Silva, zirvede G20 Sosyal Zirvesi'nin kutlanması, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları'nın (BMD) güçlendirilmesine yönelik yol haritası, Afrika ve dış borç üzerine yapılan tartışmalar, kadınların güçlendirilmesi için bir çalışma grubunun kurulması ve etnik ile ırksal eşitlik üzerine odaklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SDA) 18'in kabul edilmesi gibi önemli adımlar attıklarını belirtti.

Brezilya lideri Lula da Silva, yapılan çalışmaları hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu yıl Brezilya'nın 15 şehrinde 140'tan fazla toplantı düzenledik. Hemen hemen tüm çalışma gruplarında fikir birliğine vardık. Dünyanın karşı karşıya olduğu derin zorlukların yalnızca yüzeyine dokunduğumuzun farkındayız, ancak çok çalışıyoruz. Şu ana kadar ne başardığımızı değerlendirmek ve bundan sonra nasıl hareket etmemiz gerektiğini görmek için uygun bir zaman."

Afrika ve Latin Amerika arasındaki tarihsel, kültürel, siyasi ve ekonomik bağlara değinen Lula da Silva, mevkidaşı Ramaphosa'ya başarılar diledi.

Kaynak: AA

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