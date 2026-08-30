Galata Kulesi'nde Türk Bayrağı Kutlaması
104. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 104'üncü yılında gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nı 104'üncü yılında gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Galata Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesi o anlarda havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA
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