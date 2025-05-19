Galatasaray, Alman Turistlerle Kutlandı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyon olan Galatasaray'ın başarısını, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelde konaklayan Alman turistler de kutladı.

Otelin 10. kuruluş yıl dönümü ve Galatasaray'ın şampiyonluğu şarkılarla kutlanırken, otelde kalan çoğunluğu Alman turistler de kutlamalara eşlik etti.

Havai fişek gösterilerini izleyen Alman turistler, hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu hem de otelin 10. yıl coşkusunu yaşadı.

Otelin yönetim kurulu başkanı Ramazan Kara, gazetecilere, ikinci ligde Serik Belediyespor'un ardından Galatasaray'ın da şampiyon olmasıyla çifte şampiyonluk yaşadıklarını belirtti.

Takımları kutlayan Kara, "Hem Serik'in şampiyon olması hem de Galatasaray'ın çifte kupa alması bizleri gururlandırdı. Bir Galatasaraylı olarak bu durumdan dolayı çok mutlu ve onurluyum." ifadelerini kullandı.