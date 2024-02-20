Galler Prensi William, Gazze\'deki çatışmaların sona ermesini istiyor

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İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana çok sayıda kişinin öldürüldüğünü belirterek "Ben de birçokları gibi çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyorum." dedi.

Galler Prensi adına Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Prens William, 7 Ekim'den bu yana yaşanan can kayıplarından derin endişe duyduğunu kaydetti.

Gazze'de çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğine işaret eden Galler Prensi William, "Ben de birçokları gibi çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyorum. Gazze'ye insani yardımların artırılmasına ihtiyaç var. Yardımların ulaşması ve esirlerin serbest bırakılması kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Prens William, "Bazen kalıcı barışın önemi ancak insanların çektiği acının büyüklüğüyle karşı karşıya kalındığında anlaşılır. En karanlık anlarda bile umutsuzluğa boyun eğmemeliyiz. Daha aydınlık bir geleceğin bulunacağı umuduna tutunmaya devam ediyorum ve bundan vazgeçmeyi reddediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önergeler, Birleşik Krallık'ı oluşturan İngiltere, İskoçya ve Galler meclislerinde geçen aylarda oylanmıştı. İngiltere Parlamentosu önergeyi reddetmiş, İskoç ve Galler Bölgesel parlamentoları kabul etmişti.

Bu ayın başında bölgesel hükümetin kurulduğu ve meclis yönetimi oluşturulan Kuzey İrlanda Parlamentosunda ise henüz ateşkes oylaması yapılmadı.

İngiltere Parlamentosuna önergeyi sunan İskoçya Ulusal Partisi (SNP), ikinci bir önerge daha sunmuştu. Bu önerge, 21 Şubat'ta görüşülecek.