Gana'da Mpox Vakaları Artıyor

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da bir haftada 37 M çiçeği virüsü (mpox) vakasının görüldüğü bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede M çiçeği virüsünün yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede bir haftada 37 M çiçeği vakasının görüldüğü aktarılan açıklamada, böylece mayıstan bu yana kaydedilen vaka sayısının 409'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.