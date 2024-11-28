Gantz'tan Netanyahu'ya Gazze Çağrısı

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İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine, Gazze'deki esirleri geri getirmesi çağrısında bulunarak, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgeye girmesine izin vermemesi gerektiğini söyledi.

Gantz, yerel FM 103 radyosuna yaptığı açıklamada, "Rehineleri Gazze'den çıkarmalı ve yerleşimcilerin Gazze'ye girmesine izin vermemeliyiz" diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan "yerleşim yerlerini korumak gerektiğini" söyleyen Gantz, "Gazze'de rehineler ve güvenlik dışında arayacak hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Gantz, Başbakan Netanyahu'ya, İsrailli esirlerin geri getirilmesini garanti altına almak için Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve yakınları, Netanyahu hükümetinin esir takası anlaşması imzalaması talebiyle her hafta protestolar düzenliyor.

Başbakan Netanyahu ise "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştiriliyor.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.