GAÜN Rektörü Doğan, Nurdağı'ndaki uygulama arazisinin 580 dekara çıkarıldığını kaydetti - Son Dakika
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GAÜN Rektörü Doğan, Nurdağı'ndaki uygulama arazisinin 580 dekara çıkarıldığını kaydetti

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GAÜN Rektörü Doğan, Nurdağı\'ndaki uygulama arazisinin 580 dekara çıkarıldığını kaydetti
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GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Nurdağı'ndaki uygulama arazisini ve Gerçin Höyük Kazı Alanı'nı inceledi. Uygulama alanının 470 dekardan 580 dekara çıkarıldığı, 105 dekarda yaklaşık 850 ton şeker pancarı üretildiği belirtildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Nurdağı ilçesinde üniversitenin uygulama arazisi ile Gerçin Höyük Kazı Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş ve akademisyenlerle uygulama arazisini gezen Doğan'a, 105 dekarlık alanda yaklaşık 850 ton şeker pancarı üretildiği belirtildi.

Doğan, kavun, karpuz, safran ve zeytin üretim alanlarını da inceleyerek, gelecek dönemde kekik, çilek ve moringa gibi alternatif ürünlerin yetiştirilmesinin planlandığını ifade etti.

Uygulama alanının 470 dekardan 580 dekara çıkarıldığını ifade eden Doğan, tarımsal üretim ile uygulamalı eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Doğan, daha sonra Gerçin Höyük Kazı Alanı'nı ziyaret etti. Kazı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Timur Demir'den 2026 yılı çalışmaları ve höyüğün tarihi hakkında bilgi alan Doğan, bölgenin arkeolojik mirasının araştırılmasının önemine dikkati çekti.

Rektör Doğan ayrıca Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ı makamlarında ziyaret etti.

Kaynak: AA
Mesut DoğanEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: GAÜN Rektörü Doğan, Nurdağı'ndaki uygulama arazisinin 580 dekara çıkarıldığını kaydetti - Son Dakika
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