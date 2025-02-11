Gazeteci Hamidi Beraat Etti

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İran'da 2022 yılında polis gözetimindeyken hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin hastanedeki görüntülerini haberleştirdiği için yargılanan gazeteci Nilüfer Hamidi'nin "düşman bir ülke (ABD) ile işbirliği"nden beraatine hükmedildiği ve diğer suçlarının da affedildiği bildirildi.

İran'da reformcu kanada yakınlığıyla bilinen Sharghdaily haber sitesine göre, Hamidi'nin avukatları konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Tahran Devrim Mahkemesi tarafından gazeteci Hamidi'ye verilen "ABD ile işbirliği yapmaktan" 7 yıl, "ülke güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla faaliyette bulunmaktan" 5 yıl ve "rejim aleyhinde propaganda yapmak" suçlamasıyla 1 yıl hapis cezası kararı, Tahran Temyiz Mahkemesine yapılan itirazın ardından bozuldu.

Tahran Temyiz Mahkemesinin verdiği nihai kararda Hamdi'nin "düşman bir ülke (ABD) ile işbirliği yapmak" suçundan beraat ettiği, diğer suçlamalardan ise affedildiği ve dosyasının kapatıldığı kaydedildi.

Nilüfer Hamidi, 22 Eylül 2022'de başlayan ve 17 ay süren tutukluluk sürecinin ardından 14 Ocak 2024'te kefaletle serbest bırakılmıştı.

Emini'nin cenaze merasimini haberleştirdiği için yargılanan bir diğer gazeteci Elahe Muhammedi'nin davasına yapılan itiraza ilişkin ise henüz bir karar açıklanmadı.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, 100'den fazla emniyet görevlisinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.