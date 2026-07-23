Gazeteciler Bayramı'nda Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteciler Bayramı'nda Mesaj

23.07.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müjdat Çetin, gazetecilerin sorumluluklarını vurguladı, meslek yasası çalışmalarına dikkat çekti.

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çetin, mesajında, 24 Temmuz 1908'de Türk basınından sansürün kaldırıldığını belirterek, bu anlamlı günün 118. yılını kutlamamın onurunu yaşadıklarını bildirdi.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle artık herkesin kendine özgü basın kuruluşu gibi davranmaya başladığını aktaran Çetin, bu durumun iyi ortamdan çok bilgi kirliliğini beraberinde getirdiğini kaydetti.

Çetin, gazetecinin görevinin doğru bilgiyi en hızlı şekilde kamuoyuna duyurmak olduğunu vurgulayarak, "Gazeteci kamuoyunu aydınlatma adına özgür şekilde ama mesleki sorumluluk içinde haberini yapmalıdır. Teknolojinin getirdiği imkanlarla gazetecilik iki satır yazı ve bir görüntü paylaşma ile herkesin yaptığı iş olmamalı. Bunun için acilen gazeteciliğin meslek haline dönüşmesi ve bunun çok önemli görev olduğu göz önüne alınarak gereken yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığını belirten Çetin, "Böylesi önemli görevi üstlenen gazetecilik mesleğine yönelik yasa çalışmasını üst kuruluşumuz Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu başlattı. Her kesimin görüşünü alarak mesleki yasa taslağı hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Teknoloji, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteciler Bayramı'nda Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:40:41. #7.13#
SON DAKİKA: Gazeteciler Bayramı'nda Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.