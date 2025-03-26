Gazeteciler Gazze'de Anıldı

Avustralya'nın Sydney kentinde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen 200'den fazla gazeteci anıldı.

Avustralya'da gazeteci David Milner, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) İsrail'in Gazze'deki saldırıları hakkındaki yayın politikasını eleştirdi.

Milner, ABC'nin Sydney'deki binasının önünde 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen 200'den fazla gazeteci için anma programı düzenlendiğini belirtti.

Binadan ayrılan gazetecilerin anma programına katılanlarla göz temasından kaçındığını aktaran Milner, "Göz temasından kaçınmanın nedenini tahmin etmem gerekirse, bu ya utanç ya da kendinizi iyi adamlar olduğunuza ikna ederken soykırımı desteklemenin getirdiği ölümcül bilişsel uyumsuzluk olurdu." ifadesini kullandı.

Milner'ın paylaştığı fotoğrafta, "Basın" yelekleri ve Filistinli gazetecilerin isimleriyle birlikte nasıl öldürüldüklerini anlatan metinler yer aldı.

İsrail ordusu, Katar'ın "Al Jazeera Mubasher" kanalında muhabirlik yapan Filistinli Husam Şebat'ın Gazze Şeridi'nde dün öldürüldüğünü resmen kabul etmişti.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, Şebat'ın öldürülmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 208'e yükseldiğini duyurmuştu.