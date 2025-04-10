Gazeteciler Gözaltına Alındı

Haber: Tuba KARA/Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, sabah saatlerinde gözaltına alındı. "Tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla haklarında işlem başlatılan gazetecilerin dijital materyallerine de el konuldu. Avukat Gamze Pamuk Ateşli, "Biz bugün müvekkillerimizi saat 13.00 itibarıyla ifade vermek üzere hazır bulunduracaktık. Hazır bulunduracağımızı beyan ettiğimiz halde bu sabah evlerine polis gönderilmesini bir korku rejiminin inşası olarak okuyabiliyorum. Hukuk rejiminin devamı olarak okuyamıyorum" dedi.

Polis ekipleri, sabah 06.00 sularında Ağırel ve Soykan'ın evlerine giderek arama gerçekleştirdi. Aramalar sonucunda gazetecilere ait telefon ve bilgisayarlara el konulurken, iki isim gözaltına alındı. Gazetecilerin avukatı Gamze Pamuk Ateşli, sürece ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi önünde ANKA'ya yaptığı açıklamada, müvekkillerinin ifade vermeye hazır olduklarını önceden bildirmelerine rağmen sabah saatlerinde evlerine polis gönderilmesini eleştirdi. Ateşli, "Müvekillerimiz Timur Soykan ve Murat Ağırel bu sabah 6'dan itibaren evlerine polis gönderilerek gözaltına alındılar. Dijital materyallerine el konuldu. Böyle bir süreçte, hukukçu olarak şunu söylemeliyim. Biz bugün müvekkillerimizi saat 13.00 itibarıyla ifade vermek üzere hazır bulunduracaktık. Hazır bulunduracağımızı beyan ettiğimiz halde bu sabah evlerine polis gönderilmesini bir korku rejiminin inşası olarak okuyabiliyorum. Hukuk rejiminin devamı olarak okuyamıyorum" dedi.

"Yaptıkları tek şey gazetecilik mesleğini yerine getirmek"

Müvekkilleriyle görüştüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Ateşli, "Moralleri gayet yerinde. Yaptıkları tek şey gazetecilik yapmak, gazetecilik faaliyetini yerine getirmek. İstanbul Başsavcılığı'nın basın açıklamasından suçlandığımız, isnat edilen suç maddelerini öğrendik. Murat Ağırel de Timur Soykan da tehdit ve şantaj suçlamasıyla, yani TCK 107 ve 106 ile suçlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ateşli, suçlamaların dayanağına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Oysa ki yaptıkları tek şey bir iddia üzerine o iddianın peşine düşerek iddianın muhataplarıyla haber yapmak, görüşmeler yapmak. Bu iddiaları adı geçen kişilere sormak. Bunun dışında hiçbir faaliyetleri olmayan, hatta müştekinin şikayet dilekçesinde de geçen; 'karşılıklı rızaya dayalı ses kaydı aldık, görüşmeleri yaptık, buluşma yerimizi beraber seçtik' cümlelerinin akabinde görüyoruz ki bir şikayete konu olmuşuz. Bir suç isnatıyla karşı karşıyayız."

Gazetecilerin bugün saat 17.00 ile 18.00 arasında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermesi, ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. Ateşli, "Ben şuna inanıyorum, müvekkillerimizi ifade verdikten sonra özgürlüklerine kavuşturacağız" dedi.