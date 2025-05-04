Gazetecilere Destek Eylemi

GAZZE, 4 Mayıs (Xinhua) -- Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde onlarca gazeteci, İsrail'in sık sık medya çalışanlarını hedef almasını protesto ederek uluslararası toplumu gazetecilerin korunması için harekete geçmeye çağırdı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası tarafından cumartesi günü Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle Nasır Hastanesi'nde düzenlenen protestoya katılan medya mensupları "Gazetecileri Öldürmeye Son" yazılı pankartlar taşıdı.

Sendikanın başkan yardımcısı Tahsin el-Estel, "Filistinli gazetecileri doğrudan hedef alan ve evlerini yıkan İsrail'in gazetecilere karşı suç işlediğini" söyledi.

Estel, Gazze'deki medya çalışanlarının "hiçbir güvenlik garantisi olmaması, basın kuruluşlarının yok edilmesi ve en temel çalışma araçlarından mahrum bırakılmaları nedeniyle dünyadaki en tehlikeli ortamda" çalıştıklarını vurguladı.

İşlenen bu suçlardan tamamen işgalci İsrail'in sorumlu olduğunu belirten Estel, uluslararası kurumları "katillerden hesap sorulması" için ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Hamas'a bağlı Gazze Medya Ofisi'nin verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana 212 gazeteciyi öldüren ve 409 gazeteciyi yaralayan İsrail güçleri 48 gazeteciyi de tutukladı.