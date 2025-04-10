Gazetecilere Gözaltı Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazetecilere Gözaltı Kararı

Gazetecilere Gözaltı Kararı

Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında tehdit ve şantaj suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

10.04.2025 08:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında "tehdit" ve "şantaj" suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in, haklarında verilen gözaltı kararı nedeniyle sabah saatlerinde polis tarafından evlerinde arama yapıldı. Gazeteciler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında "tehdit" ve "şantaj" suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Kararda, "yüklenen suçun gerektirdiği ceza miktarına göre şüphelilerin kaçma ve delilleri yok etme, değiştirme, gizleme ihtimalinin bulunması, aleyhlerinde yeteri kadar delil ve emare bulunmasından dolayı gözaltına alınma tedbiri zorunlu görülmüştür" denildi.

Arama ve el koyma kararı gereğince de Ağırel ve Soykan'ın evlerinde, bilgisayar kasası, hard disk, laptop ve diğer dijital materyallerin incelemesi yapılıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Ağırel, Timur Soykan, İstanbul, Politika, Güvenlik, Gözaltı, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere Gözaltı Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar
Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek
Galatasaray’ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif Galatasaray'ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif
Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
Trump, Biden döneminde ABD’ye giren 1 milyon göçmene ’Hemen Ayrılın’ emri verdi Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi
Ersun Yanal’ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti Ersun Yanal'ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti
Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı

08:33 Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak Gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan: Çeteler kaybedecek halk kazanacak
07:56 Duruşma öncesi ortaya çıktı Katilden Minguzzi’nin annesini çıldırtan hamle Duruşma öncesi ortaya çıktı! Katilden Minguzzi'nin annesini çıldırtan hamle
07:18 Çayırhan maden ocağında göçük 2’si ağır 13 işçi yaralı Çayırhan maden ocağında göçük! 2'si ağır 13 işçi yaralı
07:04 Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
04:16 Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı Yiğit Bulut, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine atandı
13:53 Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi Devrilen tankerden sızan etanol onlarca aracı küle çevirdi
13:46 Ersun Yanal’ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti Ersun Yanal'ın Acı Günü: Annesi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti
13:45 Trump, Biden döneminde ABD’ye giren 1 milyon göçmene ’Hemen Ayrılın’ emri verdi Trump, Biden döneminde ABD'ye giren 1 milyon göçmene 'Hemen Ayrılın' emri verdi
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
13:21 Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak Sivasspor-Fenerbahçe maçında kar yağacak
13:12 Galatasaray’ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif Galatasaray'ın yıldız golcüsüne sürpriz teklif
13:11 Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek Erdoğan ile DEM heyeti yarın görüşecek
13:01 Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar Annenin kızını vahşice katlettiği olayda yürek yakan detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 09:10:29. #7.12#
SON DAKİKA: Gazetecilere Gözaltı Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement