Gazetecilere Gözaltı Kararı

(İSTANBUL) - Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında "tehdit" ve "şantaj" suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel'in, haklarında verilen gözaltı kararı nedeniyle sabah saatlerinde polis tarafından evlerinde arama yapıldı. Gazeteciler hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında "tehdit" ve "şantaj" suçlarıyla ilgili gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Kararda, "yüklenen suçun gerektirdiği ceza miktarına göre şüphelilerin kaçma ve delilleri yok etme, değiştirme, gizleme ihtimalinin bulunması, aleyhlerinde yeteri kadar delil ve emare bulunmasından dolayı gözaltına alınma tedbiri zorunlu görülmüştür" denildi.

Arama ve el koyma kararı gereğince de Ağırel ve Soykan'ın evlerinde, bilgisayar kasası, hard disk, laptop ve diğer dijital materyallerin incelemesi yapılıyor.