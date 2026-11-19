(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El ve Genel Sekreteri Ceren Bayar, Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan'ı ziyaret etti. Görüşmede, güncel hukuki gelişmeler ve gazetecilerin mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştıkları baskılar, yargısal süreçler ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlar ele alındı.

Ankara Barosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Kıvanç El ve Genel Sekreteri Ceren Bayar, Ankara Barosu Başkanı Av. Elçin Özge Şimşek Çağlayan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, güncel hukuki gelişmeler ve gazetecilerin mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştıkları baskılar, yargısal süreçler ve çalışma koşullarına ilişkin sorunlar ele alındı. İfade ve basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının ve demokratik denetimin korunmasındaki önemi üzerinde duruldu. Gazetecilerin görevlerini özgürce ve hukuki güvenlik içinde yerine getirebilmeleri için kurumlar arasındaki iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Çağdaş Gazeteciler Derneği temsilcilerine teşekkür ederiz."