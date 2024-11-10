Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Kış Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Kış Hazırlıkları

Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde Kış Hazırlıkları

Hayvanat bahçesi, kış için enerji verici özel menülere geçti, barınaklar ısıtıldı.

10.11.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde havaların soğumaya başlamasıyla kış hazırlıkları başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, havaların soğumasıyla birlikte kışlık menülere geçtiklerini belirterek, enerjisi yüksek gıdalarla besleme yapmaya başladıklarını söyledi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkında havaların soğumasıyla birlikte hayvanlar kışlık barınaklara alındı. Barınaklarda ısıtma sistemleri aktif hale getirilerek, özel menüler ayarlanmaya başlandı. Kışın sıcak ve enerji tutacak olan kuru üzüm, incir ve fenni yem beslemesinin yanı sıra papağan ve kuşlar için yemlerinin içerisine özel losyonlar kullanılmaya başlandı.

'KIŞ MEVSİMİNE HAZIRIZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, 380 türden 8 bin hayvanın bulunduğunu parkta, hayvanların havaların soğumasıyla birlikte kışlık barınaklara alındığını söyledi. Her hayvanın sağlıklı koşullarda yaşamını sürdürmesi için en ince ayrıntılara kadar düşündüklerini kaydeden Özsöyler, özellikle bazı türler için özel menüler hazırladıklarını ve menülerinde miktarda artışa gittiklerini ifade ederek şöyle dedi:

"Havaların soğumasıyla birlikte biz de artık burada yaşayan can dostlarımız, hayvanlarımız için kışlık menülere geçmiş bulunmaktayız. Özellikle kuşlarımız için kendilerine daha çok enerji verecek olan, kendilerini daha çok sıcak tutacak olan mineral ve besinlerle besliyoruz kendilerini. Ayrıca yemlerinin içerisine özel vitaminler ve mineraller de ekliyoruz. Bunun yanında bütün barınaklarımızda ısıtma sistemleri bulunmakta. Derece ve nemlerini ayarlayarak ısınmalarını sağlıyoruz. Yine havaların soğumasıyla birlikte fillerimize enerji verecek kuru üzüm, incir, keçiboynuzu ve enerji verecek meyvelerle besliyoruz. Zürafamız da bizim için çok önemli. Barınaklarının ısıtmaları ve nemleri çok önemli. Yine zürafamızı da kendisini enerjik ve sıcak tutması için incirle, üzümle ve sıcak tutacak olan besinlerle beslemekteyiz. Havaların soğumasıyla birlikte artık kış menüsüne de geçiş yaptık. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'mızda hayvanlarımızı kış menüleri ile beslemekteyiz. Yırtıcı hayvanlarımızı yaz ayında 3-3,5 kilogram etle beslerken şimdi 5-5,5 kilogram etle besliyoruz."

Haber: Kadir GÜNEŞ-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Hayvanat Bahçesi, Yerel Yönetim, Hayvanlar, Gaziantep, Güncel, Enerji, Yaşam, Dünya, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Kış Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Erdoğan: Gazi’nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik
11:02 Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı Son seçim anketinde CHP ile AK Parti arasındaki fark 5 puana kadar çıktı
10:37 Gelibolu Belediyesi’nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı
09:52 Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
09:29 Tüm Türkiye’de saat 9’u 5 geçe hayat durdu Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
10:16 Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi Bakanlığa 500 adet araç alınacak iddialarına cevap geldi
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:38 Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu Narin davasında mahkemenin ara kararı açıklandı: Bir sonraki duruşma tarihi belli oldu
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 13:34:20. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Kış Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.