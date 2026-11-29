Gaziantep İslahiye'de park halindeki çekiciye çarpan tırın sürücüsü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yarı römorklu tır, Yeşilyurt Kavşağı'nın 36. kilometresinde karşı şeride geçerek park halindeki çekiciye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, tır sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yol kenarındaki çekiciye çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Süleyman Yüce'nin (61) kullandığı 31 BDH 602 plakalı yarı römorklu tır, İslahiye- Hatay yönünde Yeşilyurt Kavşağı'nın 36. kilometresinde karşı şeride geçerek park halindeki 31 BBH 191 plakalı çekiciye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Yüce'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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