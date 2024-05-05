Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Baklava Günü - Son Dakika
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Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Baklava Günü

Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Baklava Günü

Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından organize edilen Geleneksel Baklava Günü etkinliği, Gaziantep Lisesi Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, bando konseri ve kortej yürüyüşüyle başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından mezunlar için temsili ders zili çalındı ve sınıflara girilerek yoklama alındı. Baklava ve yemek ikramının yapıldığı etkinlikte, 1960 ve 1982 yılları arasında mezun olanlara plaket takdim edildi. Vali Kemal Çeber'in de katıldığı etkinlik, Armoni Müzik Derneği'nin şarkılarıyla sona erdi.

05.05.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
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Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından organize edilen "Geleneksel Baklava Günü" düzenlendi.

Gaziantep Lisesi Bahçesi'nde bando konseri ve kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Daha sonra mezunlar için çalınan temsili ders ziliyle sınıflara girerek yoklama alındı.

Baklava ve yemek ikramında bulunulan etkinlikte, 1960 ve 1982 yılı arası mezunlarına plaket takdim edildi.

Vali Kemal Çeber'in de katıldığı etkinlik Armoni Müzik Derneği'nin şarkılarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Baklava Günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Baklava Günü - Son Dakika
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