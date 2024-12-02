Gaziantep Menengiç Kahvesi AB Tescili Aldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep menengiç kahvesinin Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirerek, "Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gaziantep menengiç kahvesinin AB'den tescil alan 29. ürün olduğuna işaret eden Yumaklı, "Eşsiz kokusu ve aromasıyla ülkemizde severek tüketilen menengiç kahvesi, sınırlarımızı aşarak Avrupa'da da tescillendi. Coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.