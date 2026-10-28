Gaziantep Nurdağı'nda park halindeki otomobildeki yangını Nurdağı itfaiyesi söndürdü

Gaziantep Nurdağı'nda park halindeki otomobildeki yangını Nurdağı itfaiyesi söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Hilmi Kutlubay Caddesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Nurdağı İtfaiye Amirliği ekipleri alevleri söndürdü, otomobilde hasar oluştu.
GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi Hilmi Kutlubay Caddesi'nde M.K'ye ait 31 ADV 375 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Nurdağı İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.
Yangında otomobilde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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