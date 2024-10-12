Gaziantep\'te Aile Katliamı

Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.
Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile 3'ü kız 1'i erkek 4 çocuğunu silahla öldürdü. Ahmet Demir daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.
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