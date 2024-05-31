Gaziantep'te Avukatlar İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te Avukatlar İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Gaziantep\'te Avukatlar İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Gaziantep'te bir grup avukat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin'e yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, İsrail'in ırkçı politikalarını ve hak ihlallerini kınayarak, uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterdi. Gaziantep Barosu, Filistin halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini vurguladı ve Netanyahu'nun cezalandırılması talebiyle dilekçeyi Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

31.05.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bazı avukatlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında, Filistin'e yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Adliye girişinde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Tatlı, Filistin halkının işgal, saldırı, İsrail'in ırkçı politikaları ve yıllardır süregelen hak ihlalleri karşısında yürüttüğü meşru mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.

En son Refah kentinde evsiz Filistinlilerin sığındığı çadırların vurulmasına kadar giden vicdansız tutumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Tatlı, "Gaziantep Barosu olarak bugün meslektaşlarımıza Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere suç duyurusunda bulunma çağrısı yaptık. Bugün Gaziantep Adliyesinden duyarlı bir çok meslektaşımızca bu dilekçeler uluslararası ceza mahkemesine iletilmek üzere verildi. Yıllardır süren savaş ve aylardır süren son dalga saldırılar karşısında uluslararası toplumun takındığı sessiz tavır kabul edilemez. Derhal ve acilen İsrail terörüne karşı önlem alınmalıdır." diye konuştu.

Tatlı, Gaziantep Barosu olarak Filistin halkının haklarını savunmaya ve Filistin ile dayanışmaya devam edeceklerini belirterek, "Filistin özgür kalıncaya kadar mücadeleye devam. Filistin halkı yalnız değildir." dedi.

Avukatlar açıklamanın ardından Netenyahu'nun "soykırım", "insanlığa karşı suç", "savaş suçları", "insan öldürme", "yaralama" ve "işkence" suçlarından cezalandırılması talebiyle hazırladıkları dilekçeyi Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Avukatlar İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
13:20 Şarkıcı Hatice’den uyuşturucu itirafı: Menajerim adımı kullanarak madde almış Şarkıcı Hatice'den uyuşturucu itirafı: Menajerim adımı kullanarak madde almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:42:30. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Avukatlar İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement