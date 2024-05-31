Gaziantep\'te Avukatlar İsrail Başbakanı Netanyahu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

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Gaziantep'te bazı avukatlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında, Filistin'e yönelik savaş suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Adliye girişinde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Tatlı, Filistin halkının işgal, saldırı, İsrail'in ırkçı politikaları ve yıllardır süregelen hak ihlalleri karşısında yürüttüğü meşru mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.

En son Refah kentinde evsiz Filistinlilerin sığındığı çadırların vurulmasına kadar giden vicdansız tutumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Tatlı, "Gaziantep Barosu olarak bugün meslektaşlarımıza Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere suç duyurusunda bulunma çağrısı yaptık. Bugün Gaziantep Adliyesinden duyarlı bir çok meslektaşımızca bu dilekçeler uluslararası ceza mahkemesine iletilmek üzere verildi. Yıllardır süren savaş ve aylardır süren son dalga saldırılar karşısında uluslararası toplumun takındığı sessiz tavır kabul edilemez. Derhal ve acilen İsrail terörüne karşı önlem alınmalıdır." diye konuştu.

Tatlı, Gaziantep Barosu olarak Filistin halkının haklarını savunmaya ve Filistin ile dayanışmaya devam edeceklerini belirterek, "Filistin özgür kalıncaya kadar mücadeleye devam. Filistin halkı yalnız değildir." dedi.

Avukatlar açıklamanın ardından Netenyahu'nun "soykırım", "insanlığa karşı suç", "savaş suçları", "insan öldürme", "yaralama" ve "işkence" suçlarından cezalandırılması talebiyle hazırladıkları dilekçeyi Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.