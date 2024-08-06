Gaziantep'te Baba ve Kızı Gölette Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gölete giren baba ve kızı hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Balıkalan Mahallesi yakınlarında Hamit Çelik (38) ve kızı Gönül Çelik (15) serinlemek için gölete girdi.
Baba ve kızı bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Adana ve Adıyaman'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu baba ve kızının cansız bedenine ulaşıldı.
Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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