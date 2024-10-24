Gaziantep'te down sendromlu bireyler TUSAŞ şehitlerini andı, duygu dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Gaziantep'te down sendromlu bireyler TUSAŞ şehitlerini andı, duygu dolu anlar yaşandı

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Gaziantep'te down sendromlu bireyler TUSAŞ şehitlerini andı, duygu dolu anlar yaşandı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin medikal malzeme dağıtım töreninde down sendromlu bireylerin TUSAŞ şehitlerini anması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

24.10.2024 21:01  Güncelleme: 21:06
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Gaziantep'te down sendromlu bireyler TUSAŞ şehitlerini andı, duygu dolu anlar yaşandı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin medikal malzeme dağıtım töreninde down sendromlu bireylerin TUSAŞ şehitlerini anması duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ve Türkiye Sakatlar Federasyonu iş birliğiyle medikal malzeme dağıtım töreni düzenledi. Düzenlenen medikal malzeme dağıtım töreninde Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısındaki 5 şehit unutulmadı.

Down sendromlu bireyler şehitlerin ismini söyledi, duygusal anlar yaşandı

Şehitler, törende down sendromlu bireyler tarafından özel bir şekilde yad edildi. Şehitlerin fotoğraflarını havaya kaldıran down sendromlu bireyler, yüksek sesle isimleri okunduğunda ise 'burada' diye bağırarak duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Programdan konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Dün yaşanan elim saldırıda 5 vatan evladımızı şehit verdik. O saldırıdan sonra içeriden çıkan mühendisin, 'bu hainler amaçlarına ulaşamayacak' dediği o duruş bu duruştur, o gün bugündür. Bugün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bütün dünyaya da şunu söylüyoruz. Zalimler için yaşasın cehennem" ifadelerini kullandı.

Gaziantep\'te down sendromlu bireyler TUSAŞ şehitlerini andı, duygu dolu anlar yaşandı
Kaynak: İHA

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