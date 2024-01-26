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Gaziantep'te MİT ve polis ortak operasyonunda büyük uyuşturucu ve kimyasal madde ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te MİT ve polis ortak operasyonunda büyük uyuşturucu ve kimyasal madde ele geçirildi

Gaziantep'te MİT ve polis ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda bir depoda 193 bin uyuşturucu hap ve 79 kilo 350 gram kimyasal madde bulundu. Depoda ayrıca uyuşturucu hap yapımında kullanılan diğer malzemeler ve silahlar da ele geçirildi. Operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

26.01.2024 - 09:58,  Güncelleme: 10:00
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GAZİANTEP'te, MİT ve polis ekiplerinin ortak operasyon düzenlediği depoda 193 bin uyuşturucu hap ve 79 kilo 350 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Kentte bir depoda uyuşturucu hap üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine, MİT ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Savcılık kararıyla, uyuşturucu üretilen depoya MİT ve polis ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Arama yapılan depoda; 193 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu hap yapımında kullanıldığı değerlendirilen 79 kilo 350 gram kimyasal toz madde, 12 gram esrar, uyuşturucu hap yapımında kullanılan tablet pres makinesi, 2 pompalı tüfek, 94 kilo nargile tütünü, 40 kilo tütün ve 30 bin TL ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, depodaki ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep\'te MİT ve polis ortak operasyonunda büyük uyuşturucu ve kimyasal madde ele geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te MİT ve polis ortak operasyonunda büyük uyuşturucu ve kimyasal madde ele geçirildi - Son Dakika
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