Gaziantep'te polis memurunun yaralanmasıyla ilgili dezenformasyon iddiası doğru değil - Son Dakika
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Gaziantep'te polis memurunun yaralanmasıyla ilgili dezenformasyon iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesaplarında dolaşan 'Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memuru yaralandı, durumu kritik' iddiasının doğru olmadığını bildirdi. DMM'nin açıklamasına göre, olayda yaralanan polis memuru hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmış olup, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

04.07.2024 00:27
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, " Gaziantep'te yabancı uyruklu bir kişinin evin çatısından attığı briketle bir polis memuru yaralandı, durumu kritik" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gaziantep Barak Mahallesi'ndeki bir binada ikamet eden vatandaşlarla sokaktaki bir grup arasında tartışma çıktığı, olay yerine gelen bir komiser yardımcısının binadan atılan ahşap sandalyenin kafasına çarpması sonucu hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Yaralı polisin tedavisinin devam ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olaya karışan her iki taraf da Türk vatandaşı olup iddialar tamamen provokasyon amaçlıdır. Bahse konu binada oturan 4, tartışmaya girdikleri gruptan 2 şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te polis memurunun yaralanmasıyla ilgili dezenformasyon iddiası doğru değil - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te polis memurunun yaralanmasıyla ilgili dezenformasyon iddiası doğru değil - Son Dakika
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