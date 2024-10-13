Gaziantep'te Polise Saldırı: Çatışma Çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te Polise Saldırı: Çatışma Çıktı

Gaziantep\'te Polise Saldırı: Çatışma Çıktı

Gaziantep'te aile içi tartışma ihbarında polis ile şüpheliler arasında çatışma yaşandı.

13.10.2024 19:13
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GAZİANTEP'te aile içi tartışma ihbarına giden polis ile binada karşılaştığı 2 şüpheli arasında çatışma çıktı. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alınırken, çatışma anları binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ekim günü Güneykent Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Aile içi tartışma ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, zemin katta Seyit Can Budak (31) ve Yunus Emre Avcı (26) ile karşılaştı. Şüphelilerden Seyit Can Budak polis memuruna tabancayı doğrultup ateş açtı. Polis memurları da şüphelilere karşılık verdi. Kısa süreli çatışmanın ardından şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, bindirildikleri ekip otosunun arka camlarını kırdı.

Şüphelilerden Seyit Canbudak'ın daha önce 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından 33 suç kaydı, Yunus Emre Avcı'nın ise 'taksirle yaralama', 'trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokma', 'konut dokunulmazlığı ihlali suçlarından 26 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Can kaybı ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay, binanın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polisin şüphelendiği 2 kişinin ardından gittiği ve uyarıları üzerine şüphelilerin tabancayla ateş açarak karşılık verdiği görüldü.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA)

Kaynak: DHA

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