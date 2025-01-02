Gaziantep ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi

Regaip Kandili, Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki camilerde idrak edildi.

02.01.2025 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Regaip Kandili, Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki camilerde idrak edildi.

Gaziantep'te İl Müftülüğünce kentteki camilerde Regaip Kandili dolayısıyla yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Türkiye'nin en büyük ikinci camisi Şahinbey Millet Camii'ndeki programa da yoğun katılım oldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, özellikle Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, yatsı namazı öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Vatandaşlar camilerde yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Namazın ardından Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce mevlit okutuldu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Malatya

Malatya İl Müftülüğü tarafından Kernek Karagözlüler Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

Camiyi dolduran cemaate hitap eden İl Müftüsü Ramazan Dolu, Regaip Kandili'nin, üç ayların ve yeni miladi yılın hayırlara, güzelliklere, berekete ve huzura vesile olmasını diledi.

İnsan ömründe özel geceler, aylar ve zamanlar bulunduğunu vurgulayan Dolu, bu zamanın kıymetlisinin üç aylar ve bu gece idrak edilen Regaip Kandili olduğunu söyledi.

Üç ayları iyi değerlendirmek gerektiğini dile getiren Dolu, Kur'an'la, namazla oruçla ve ibadetle zaman geçirmek ve ramazan ayına hazırlanmak gerektiğini ifade etti.

Bu gece günahların affı için dua etmek gerektiğine işaret eden Ramazan Dolu, "Çocuklarımız, ailemiz, yakınlarımız ve tüm Müslüman kardeşlerimiz için el açıp dua etmek, insanlık için dua etmek gerekir." dedi.

Okunan hatimlerin duasını yapan Dolu, hatimleri vatan, bayrak ve millet için canlarını feda eden şehitlerin ruhuna hediye ettiklerini belirterek, " Mescidi Aksa'nın özgürlüğünü bizlere göster ya Rabbi, recebi ve şabanı bizlere mübarek eyle ve bizi ramazana ulaştır." diye konuştu.

Programa İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Regaip Kandili dolayısıyla Abdulhamithan Camisi'nde program düzenlendi.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara, kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adıyaman

Adıyaman'da Regaip Kandili dolayısıyla Fatih Camisi'nde program düzenlendi.

Vatandaşlar burada yatsı namazını kıldı, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Kentteki diğer camilerde de kandil dolayısıyla programlar gerçekleştirdi.

Kilis

Kilis Müftülüğü tarafından kentteki bütün camilerde Regaip Kandili dolayısıyla programlar yapıldı.

Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yatsı namazı öncesi verdiği vaazla başlayan programda, namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namaz çıkışı cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:06 Adana’da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi 3 gün sonra açılacaktı
22:40 Ferdi Tayfur’un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti: Yolda ağlaya ağlaya geldik
20:43 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı İşte Ferdi Tayfur’un film gibi hayatı 13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
20:16 AK Partili Şamil Tayyar’dan ’Ahmet Türk’ sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
09:52 Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı Altın iğne ile cilt yenileme: Hangi cilt tiplerine uygulanabilir, kimler yaptırmamalı?
09:49 Rusya’ya kaçan Esad’a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar
09:47 İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
09:35 Galatasaray, Milan Skriniar’ı bitirmek üzere Galatasaray, Milan Skriniar'ı bitirmek üzere
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 01:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep ve çevre illerde Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.