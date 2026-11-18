Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şemsipaşa Mahallesi 21. Sokak'taki binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, dairenin kırılan pencerelerinden çıkarak binanın dış cephesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçrama ihtimaline karşı bazı araç sahipleri, park halindeki otomobillerini binanın önünden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede ve binanın dış cephesinde hasara neden oldu.