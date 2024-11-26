Gazze'de 1410 Aile Nüfustan Silindi

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İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1410 Filistinli ailenin nüfustan silindiği belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda ailelere dönük "7 bin 160 katliam" işlediği aktarıldı.

Bir yıldır devam eden soykırım sırasında 1410 ailenin tamamının, 5 bin 444 ferdinin öldüğü ve bu ailelerin nüfustan silindiği ifade edilen açıklamada, 3 bin 463 ailenin sadece bir ferdinin, 2 bin 287 ailenin ise birden fazla ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, 520 ferdin hayatını kaybettiği En-Neccar ailesinin Gazze'de en fazla kayıp veren aile olduğu, saldırılarda El-Mısri ailesinden 287, Aşur ailesinden 217, Hicazi ailesinden 199, Avd ailesinden ise 198 kişinin öldüğü kaydedildi.