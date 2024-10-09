Gazze'de 18 Kişi Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de 18 Kişi Daha Hayatını Kaybetti

İsrail saldırılarında beşi çocuk, ikisi kadın olmak üzere 18 kişi öldü. 400 bin kişi mahsur kaldı.

09.10.2024 14:05
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(ANKARA) - Filistinli yetkililer, sabah saatlerinde Gazze'nin kuzeyini ve merkezini hedef alan İsrail saldırılarında beşi çocuk ve ikisi kadın olmak üzere en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA Genel Komiseri, tahliye emri verilen Gazze'nin kuzeyinde 400 bin kişinin mahsur kaldığını belirtti.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ve çevresindeki mahalleleri kuşatan İsrail Ordusu pazar gününden bu yana, sivillerin bölgeyi tahliye etmesine yönelik emirler açıkladı. Bölge sakinlerine "insani bölge" olarak isimlendirdiği El Mevasi'ye kaçmasını isteyen İsrail ordusu, daha önce El Mevasi'ye de can kayıplarına neden olan büyük çaplı hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Filistinli yetkililer bu sabah İsrail'in Cibaliye, Nuseyrat ve Bureij mülteci kamplarına yönelik İsrail saldırıların beşi çocuk ikisi kadın olmak üzere en az 18 kişinin öldüğünü bildirdi. Uluslararası Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Gazze'nin kuzeyindeki üç ana hastane için de tahliye emirleri verildiğini duyurdu.

UNRWA: 400 bin kişi bölgede mahsur kaldı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in tahliye emri verdiği Gazze'nin kuzeyinde en az 400,000 kişinin kaçacak güvenli bir yer olmadığı için mahsur kaldığını söyledi.

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyindeki mülteci kamplarının en büyüğü olan Cibaliye mülteci kampında, Gazzelilerin güney yönüne gitmeleri için verilen tahliye emirlerine artık uymadığını söyledi.

Hamas yönetimine bağlı Gazze Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu en az 42,010 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 97,720 kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlık, son 24 saatte 45 kişinin hayatını kaybettiğini, 130 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: ANKA

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