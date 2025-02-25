Gazze'de 454.000 Çocuğa Aşılama - Son Dakika
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Gazze'de 454.000 Çocuğa Aşılama

UNRWA, Gazze'de çocuk felci aşısı için 454.000'den fazla çocuğa hizmet sundu.

25.02.2025 10:45
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GAZZE, 25 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde son iki günde 454.000'den fazla çocuk için çocuk felci virüsüne karşı aşı hizmeti sağladıklarını duyurdu.

UNRWA pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında "Bölgede insani zorluklar devam ederken bu geniş çaplı aşılama kampanyası çocukları hastalığın tehlikelerinden korumayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Ajans, çocukların sağlığını koruma ve bağışıklıklarını güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Açıklamada sağlık ekiplerinin, aşıların hedeflenen tüm çocuklara ulaşmasını sağlamak için yerel ve uluslararası sağlık yetkilileriyle koordineli bir şekilde aralıksız çalıştığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'de 454.000 Çocuğa Aşılama - Son Dakika

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