Gazze'de açlık can almaya devam ediyor - Son Dakika
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Gazze'de açlık can almaya devam ediyor

01.08.2025 19:48
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Gazze'de açlık nedeniyle son 24 saatte 3 kişi daha yaşamını yitirirken, ölü sayısı 162'ye yükseldi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye çıktığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'de açlık sessizce can almaya devam ediyor. Ama biz asla susmayacağız." diyen Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 3 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 92'si çocuk 162'ye yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden Filistinlilere işaret eden Burş, "Dünya hala izliyor, sınır kapıları kapalı, insani yardımların ulaştırılması yalan açıklamalarla engelleniyor." ifadelerini kullandı.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de açlık can almaya devam ediyor - Son Dakika

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