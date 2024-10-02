Gazze'de Açlık Yeniden Baş Gösterdi - Son Dakika
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Gazze'de Açlık Yeniden Baş Gösterdi

UNRWA Genel Komiseri, Gazze'de açlığın arttığını ve insani yardımların yetersiz kaldığını kaydetti.

02.10.2024 17:49
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de açlığın tekrar baş gösterdiğini bildirdi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından Gazze Şeridi'ndeki insani duruma değindiği paylaşımında, "Gazze'de açlık tekrar yayılıyor." ifadesini kullandı.

Lazzarini, ağustos ayında 1 milyon, eylül ayında ise 1,4 milyon Gazzelinin gıda yardımı alamadığının da altını çizdi.

Gazze'de tekrar yayılmaya başlayan açlığın nedeninin "tamamıyla insan kaynaklı" olduğunu vurgulayan Lazzarini, işgal altındaki Gazze'de ekili alanların yüzde 70'inin yok edildiğini belirtti.

Lazzarini, 100 bin metrik tondan fazla gıda malzemesinin erişim kısıtlamaları, güvenliğin olmaması, hasarlı yollar nedeniyle Gazze dışında mahsur kaldığına dikkati çekti.

Gazze'deki nüfusun tamamının sadece insani yardıma bel bağlamak zorunda kaldığına işaret eden Lazzarini, "Yardımların ulaştırılmasındaki kısıtlamalar ve gecikmeler, yerinden edilmiş aileler için zaten vahim olan durumu daha da kötüleştiriyor. Kış yaklaşırken ve hava koşulları kötüleşirken, yeterli insani yardım malzemelerinin eksikliği sadece daha fazla acıya neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'deki ve bölgedeki insanların çektiği acılara son verilmesi için "acilen ateşkes" yapılması gerektiğini vurgularken, esirlerin serbest bırakılması, yeni geçiş yolları açılması ve yardıma muhtaç Gazzelilerin güvenli erişimin önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Açlık Yeniden Baş Gösterdi - Son Dakika

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