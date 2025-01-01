Gazze'de Barış Umudu: Filistinli Çocuklar 2025'i Bekliyor - Son Dakika
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Gazze'de Barış Umudu: Filistinli Çocuklar 2025'i Bekliyor

Filistinli çocuklar, İsrail'in bombaları altında Gazze'de barış ve güven yılı hayali kuruyor.

01.01.2025 19:46
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Filistinli çocuklar, 2025'in yaklaşık 15 aydan beri İsrail tarafından bombalanan Gazze Şeridi için barış ve güven yıl olmasını arzu ediyor.

İsrail ordusu, uzun yıllar boyunca abluka altında tutulan ve 7 Ekim 2023'ten itibaren ağır bombardıman başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 553 Filistinli öldü, 108 bin 379 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de, her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi.

Yerinden olan Filistinliler, İsrail saldırılarının bıraktığı ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

AA muhabirine konuşan Gazze'deki Filistinli çocuk ve yaşlılar, 2025'in Gazze için barış ve güven yılı olması yönündeki temennilerini dillendirdi.

"Neden dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşayamıyoruz?"

İsrail'in insani yardımların girişine dahi izin vermemesi dolayısıyla temel gıda maddelerinin kısıtlı olduğu koşullarda hayat mücadelesi veren Filistinli Şekşek ailesi, İsrail ordusunun Mayıs 2024'te Refah kentine saldırılarıyla yerinden edildi.

Şekşek ailesi, Gazze Şeridi'ndeki diğer Filistinli aileler gibi kış mevsiminin şiddetli havalarından koruyamayan çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Ailesiyle birlikte göçe zorlandıkları çadırda hayata tutunmaya çalışan 8 yaşındaki Mutasam Şekşek, sıcak bir evde yaşamayı ve güvenli olarak okula gitmeyi hayal ediyor.

İsrail'in sürdürdüğü bombardımanın sona ermesini temenni eden Şekşek, şunları söyledi:

"Savaşın bitmesini, evimize ve okulumuza dönmemizi temenni ediyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenimi özledim, eskisi gibi onlarla oynamak istiyorum. Füze ve hava bombardımanı seslerinden korkuyorum, her gün bunları yaşıyoruz. Neden dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşayamıyoruz?"

"Hayatımız çok zorlaştı, dünyanın bize yardım etmesini temenni ediyorum"

Filistinli diğer bir çocuk 7 yaşındaki Beysan et-Taban da tıpkı Şekşek gibi İsrail ordusunun soykırım savaşı sebebiyle yerinden edilen ailesiyle birlikte çadır hayatı yaşıyor.

Çocukluğunun elinden alındığının altını çizen Taban, "Artık kan ve yıkımla ilgili bir şey duymak istemiyorum. Hayatımız çok zorlaştı, dünyanın bize yardım etmesini temenni ediyorum." dedi.

Dünyaya mesaj vermek istediğini vurgulayan Taban, "Dünyanın bizlere yardım etmesini umut ediyorum, hayat gerçekten çok zorlaştı. Her şeyi kaybetmeden, Gazze'nin kurtarılmaya ihtiyacı var." sözlerini sarf etti.

"Kan şelaleleri ve insanların çektiği acıların durmasını temenni ediyorum"

Yaşam koşullarının pek de mümkün olmadığı bir çadıra sığınan Aişe Ebu Hamid isimli yaşlı Filistinli ise Gazze'nin dört bir yanındaki açlık ve dondurucu soğuk havanın zorluklarına işaret etti.

İsrail ordusunun Gazze'ye dayattığı açlığa dikkat çeken Ebu Hamid, "Kan şelaleleri ve insanların çektiği acıların durmasını temenni ediyorum. Bizim yiyecek, ilaç ve ısınmaya ihtiyacımız var. Çadır hayatı çekilmiyor, özellikle de kış mevsiminin şiddetli soğuklarında." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ne çokça insani yardımların gönderildiğini duyduklarını ancak kendilerine herhangi bir şey ulaşmadığını dile getiren Ebu Hamid, "Gazze'de yerinden edilen insanların her şeyi kısıtlıdır. Buradaki insanların umutları dahi çok az." dedi.

Ailesinin düştüğü durumu dillendirirken göz yaşlarını tutamayan Filistinli yaşlı kadın, yerlerinden edildiklerini ve un bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Ebu Hamid, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli kadın ve çocuklara yönelik işlenen katliam suçlarına karşı dünyanın sessiz kalmasına anlam veremediklerini vurguladı.

Filistinli 32 yaşındaki Ahmed Hasan ise Gazze'de hayatın normale dönmesi temennisinde bulundu.

Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelerin ateşkes anlaşmasıyla sonuçlanmasını istediklerini aktaran Hasan, savaşın durmasıyla bölgeye gıda ve ilaçların ulaşmasını umduklarını ifade etti.

Hasan, "Savaşın yol açtığı yıkımın yeniden imarı için uluslararası desteğe ihtiyacımız var. Buradaki insanlar, dünyanın herhangi bir yerindeki insanlar gibi bir hayat istiyor. Gazze yaşamı hak ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Barış Umudu: Filistinli Çocuklar 2025'i Bekliyor - Son Dakika

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