- Gazze'de can kaybı 30 bin 631'e yükseldi
GAZZE - İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 631'e yükseldi.
İsrail ordusu 151 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 10 saldırıda 97 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 631'e, yaralananların sayısının ise 72 bin 43'e yükseldiği aktarıldı.
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Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle 7 Mart Perşembe günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul'dan Hamburg'a gidiş seferleri devam ederken, Hamburg-İstanbul dönüş seferleri iptal edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelerek TÜRKSAT 6A uydusunun bu sene uzaya gönderileceğini ve 5G teknolojisine geçiş sürecinin 2026 yılında tamamlanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 28. haftasında oynanan 4 karşılaşmadaki 5 pozisyonun VAR kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak paylaştı. Açıklamaya göre, RAMS Başakşehir - Samsunspor maçında Mouandilmadji'ye kırmızı kart, Aleksic'in golü iptal edildi ancak daha sonra verildi. Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı kart iptal edilerek kırmızı kart gösterildi. Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçında Ceccherini'ye kırmızı kart çıkarıldı. Antalyaspor - Gaziantep FK maçında ise penaltı kararı verildi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'da yaptığı açılış törenlerinde hayırseverlere teşekkür ederken, belediye başkanlarına da ders verilmesi gerektiğini belirtti. Tekin, yerel yönetimlerin eğitim yatırımlarında önemli destekçiler olduğunu vurgulayarak, bazı belediye başkanlarının okul yapımını engellemek ve yapılan okulları istenilen şekilde eğitim vermemek için ellerinden geleni yaptığını ifade etti. Ayrıca, çocukların okul dışında da sanata ve bilime yönelmesi için projelerin önemli olduğunu söyleyen Tekin, belediyelerin bu konuda destek olmasının önemli olduğunu belirtti.
Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Gazze'de ateşkesin sağlanması için ABD yönetiminin İsrail'e ciddi bir baskı uygulamadığını belirtti. Hamdan, başkent Beyrut'taki Hamas'ın ofisinde düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmeler hakkında açıklama yaptı. İsrail ile Gazze'de kapsamlı ve tam bir ateşkesin sağlanması için arabulucu konumundaki Mısır ve Katar ile 'olumlu ve esnek' bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Hamdan, iki gün önce de Hamas'ın olası anlaşma teklifine yönelik şartlarını ortaya koyduğunu söyledi.
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