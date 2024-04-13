Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e yükseldi

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 686'ya, yaralı sayısı ise 76 bin 309'a yükseldi. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlenen 5 saldırıda 52 kişi hayatını kaybetti, 95 kişi yaralandı. Toplamda ise Gazze Şeridi'nde 190 gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 686'ya, yaralı sayısı ise 76 bin 309'a ulaştı.

13.04.2024 14:43
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- Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e yükseldi

GAZZE - İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686'ya, yaralı sayısının ise 76 bin 309'a yükseldiği açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 5 saldırıda 52 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 190 gündür düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 686'ya, yaralı sayısının ise 76 bin 309'a yükseldiği belirtildi.

Gazze\'de can kaybı 33 bin 634\'e yükseldi
Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de can kaybı 33 bin 634'e yükseldi - Son Dakika
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