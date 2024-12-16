Gazze'de Can Kaybı 45 Bini Geçti

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- Gazze'de can kaybı 45 bini aştı

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 52 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 45 bin 28'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 437 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 52 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 203 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda toplam can kaybının 45 bin 28'e, yaralı sayısının ise 106 bin 962'ye yükseldiği bildirildi.