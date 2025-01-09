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- Gazze'de can kaybı 46 bini aştı

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 70 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 46 bin 6'ya yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar 461 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği üç saldırıda 70 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 104 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 46 bin 6'ya, yaralı sayısının ise 109 bin 378'e yükseldiği aktarıldı.