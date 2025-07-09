Gazze'de Çocuk Ölümlerinde Artış - Son Dakika
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Gazze'de Çocuk Ölümlerinde Artış

09.07.2025 17:56
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MSF raporuna göre, Gazze'de 5 yaş altı çocuk ölümleri 7 Ekim 2023 öncesine göre 10 kat arttı.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) Gazze'deki ekipleri ve aileleriyle yaptığı ankete göre, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 5 yaş altı çocuk ölümlerinde, 7 Ekim 2023 öncesine kıyasla 10 kat artış yaşandı.

MSF, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki ölüm oranlarına yönelik verileri tespit etmek için Ekim 2023 ile Mart 2025 arasında MSF ekibi ve ailelerden oluşan 2 bin 523 kişiyle anket gerçekleştirdi.

Anket bulgularına ilişkin yayımlanan raporda, Gazze'deki MSF ekibi ve aileleri arasındaki ölüm oranının, Sağlık Bakanlığı'nın 7 Ekim 2023 öncesine ait verileriyle kıyaslandığında 5 kat arttığı tespit edildi.

Raporda, 5 yaş altı çocuklar arasındaki can kaybının, 7 Ekim 2023 öncesine kıyasla 10 kat arttığı ve henüz 1 aylık olmayan bebeklerdeki ölüm oranının ise 6 kat yükseldiği kaydedildi.

Gazze'de patlamalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 48'inin çocuk olduğu belirtilen raporda, bu çocukların yüzde 40'ının 10 yaşın altında olduğu ortaya kondu.

Raporda, 7 Ekim 2023'ten bu yana kaydedilen can kayıplarının dörtte üçünün saldırılara bağlı yaralanmalar sonucu meydana geldiği ve bu yaralanmaların büyük çoğunluğunun patlamalardan kaynaklandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 680 Filistinli hayatını kaybetti, 137 bin 409 kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Sağlık, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuk Ölümlerinde Artış - Son Dakika

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