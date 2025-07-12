Gazze'de Çocuklar Açlık Tehdidi Altında

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, uluslararası utanç verici sessizliğin ortasında İsrail'in uyguladığı soykırım ve abluka nedeniyle bölgede 5 yaş altı 650 bin çocuğun açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı saldırıların yanı sıra 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatarak yardım girişlerini engellemesinin yol açtığı ağır sonuçlara işaret edildi.

İsrail'in 103 gündür sınır kapılarını tamamen kapatması sonucu bölgedeki kıtlık riskinin arttığı ve yüz binlerce insanın ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

"Uluslararası toplumun utanç verici sessizliğinin ortasında yaklaşık 1,1 milyon çocuk nüfusunun bulunduğu Gazze Şeridi'nde açlığın 5 yaş altı 650 bin çocuğu tehdit ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri tüm sınır kapılarını, geçişleri kapatıyor; gıda, ilaç ve yakıt girişini engelliyor. Bu, modern zamanların en ağır toplu kuşatma suçlarından biri." ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nde yaşanan kıtlığın her geçen gün daha da kötüleştiğini aktarıldı.

Son üç günde son derece ağır bir insani tabloya tanık olunduğu bölgede gıda ve temel tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor.