Gazze'de Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Gazze'de Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor

OCHA, Gazze'de 2025'te 2 bin 369 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi edildiğini açıkladı.

12.02.2025 12:49
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Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 15 ay süren saldırıları nedeniyle gıda sıkıntısının yaşandığı Gazze Şeridi'nde bu yılın başından beri 2 bin 369 bebek ve çocuğun yetersiz beslenme sebebiyle tedavi gördüğünü belirtti.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gören çocuklara dikkati çekildi.

Açıklamada, Gazze'de 1 Ocak 2025'ten bu yana 2 bin 369 bebek ve çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle tedavi edildiği belirtildi.

Bu bebek ve çocukların 403'üne şiddetli akut yetersiz beslenme, 1966'sına da orta derece akut yetersiz beslenme tanısı konulduğu ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları öncesi Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gören neredeyse hiç çocuk olmadığına dikkati çekilen açıklamada, besleyici gıda ve sağlık hizmeti gibi temel hizmetlere erişim eksikliğinin bölgede 2 yaş altı bebeklerde akut yetersiz beslenmenin yayılmasına yol açtığına işaret edildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan 19 Ocak'taki ateşkesin ardından Tel Aviv yönetimi Gazze'ye insani yardımların girişine yönelik engellemelerini azaltmış olsa da bölgedeki ihtiyacın karşılanmasının zaman alacağı belirtiliyor.

Ateşkes anlaşmasına göre, her gün 600 yardım tırının Gazze'ye ulaştırılması gerekiyordu ancak girişine izin verilen miktarın taahhüt edilenin yüzde 70'i olarak kaldığı ifade ediliyor.

Filistinli yetkililer, ateşkes kapsamında Gazze'ye 60 bin konteyner ve 200 bin çadırın girişine izin verilmesi gerektiğini ancak Tel Aviv'in teslimatı geciktirdiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

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