Gazze'de Çocuklar Açlıkla Mücadele Ediyor

İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı abluka özellikle çocukların akut yetersiz beslenme sorunu yaşamasına ve ölmesine neden oluyor.

Gazze- Mısır sınırında 3 bin insani yardım yüklü tır içeri girmeyi beklerken, yiyecek ve içeceğe ulaşamayan çocuklar dünyanın gözü önünde ölümle pençeleşiyor ya da bu mücadeleye yenik düşüp hayatlarını kaybediyor. Bu sorun, kuzeyden güneye Gazze genelinde kendini gösteriyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle, Gazze halkının yüzde 91'inin "gıda krizi" yaşadığını, yüzde 65'inin temiz içme suyuna ulaşamadığını, çocukların ve emziren annelerin yüzde 92'sinin ciddi beslenme yetersizliği yaşadığını duyurdu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi ise dün, çoğu çocuk ve bebek olmak üzere açlıktan ölenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı. Bu listeye dahil olan son bebek, Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesinde 4 aylıkken hayata gözlerini yuman Cinan Salih es-Sekkafi oldu.

"Kızım dışarı çıkamadan öldü"

Meşru Beyt Lahiye sakinlerinden olup Şifa Hastanesi yakınlarına göç ettiklerini aktaran Cinan'ın annesi Aye Halil Sekkafi (21), kızının 2 kilo 600 gram doğduğunu, 4,5 kiloya kadar çıktığını ancak 1 aylıkken kilo vermeye başladığını söyledi.

Cinan'ı 3 aylık iken hastaneye götürmeye başladıklarını, 4 aylık olunca kilosunun 2 kilo 800 grama kadar düştüğünü anlatan Filistinli anne, bütün eczaneleri ve hastaneleri dolaşmalarına rağmen doktorların istediği ilaçları ve sütü bulamadıklarını dile getirdi.

Hastanede, Cinan'ın yurt dışına çıkıp tedavi görmesi için belge hazırlandığını belirten Sekkafi, şöyle devam etti:

"Çıkış belgesi hazırladılar ve kapılar açılırsa çıkarsınız dediler. Her defasında bize 'gelecek perşembe ya da pazar kapılar açılır' dediler. İki gün önce yine 'pazar günü kapılar belki açılır' dediler ama Cinan pazar olmadan (cumartesi) vefat etti. Gazze'deki abluka ve açlık yüzünden vefat etti."

"Ben ölseydim de kızımın öldüğünü görmeseydim"

Kızının her gün gözlerinin önünde öldüğünü gördüğünü ve 14 gün boyunca "o" ölecek diye uyku bile uyumadığını anlatan Sekkafi, "Onunla birlikte ben de yetersiz beslendim. Yemedim, içmedim. Zaten ne yiyecek var, ne de içecek. Bir parça ekmek 10 şekel." diyerek, çocuklarla birlikte annelerin de geldiği durumu gözler önüne serdi.

Hastanede oldukları süre içerisinde kızını gördükçe kalbinin bin parçaya ayrıldığını ve bütün dünyaya "kızımı kurtarın diye" haykırmak istediğini söyleyen anne Sekkafi, şunları kaydetti:

"Bir sürü yardım çağrısında bulundum ama kimseden ses çıkmadı. Kızımı dünyanın bu vahşiliğinden kurtaran Allah oldu. Onu hastalığından ya da açlıktan değil dünyanın vahşiliğinden ve içinde bulunduğumuz bu saçmalıktan kurtardı. Bu, hayatımın en zor anıydı. Ölmeyi ve onun ölüm haberini duymamayı temenni ederdim. Küçüktü ama sonuçta o da bir can taşıyordu. Kızım ölürken onu seyreden ve bizi bu duruma getirenlere yazıklar olsun."

Genç anne Sekkafi oğlu Kenan'ın da sürekli "açım" diye ağladığını ve kardeşi gibi yetersiz beslenme sorunu yaşamasından endişe ettiğini aktardı.

Kapılar açılmazsa onlarca çocuk ölebilir

Rantisi Çocuk Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Başkanı Doktor Ragıp Verş Ağa da Cinan'ın durumuyla ilgili bilgi verdi.

Cinan'ın özel bir süt ürününe ihtiyaç duyduğunu ancak bunun Gazze'de bulunmadığını paylaşan Dr Ağa, "Yetersiz beslenme ve kronik ishal, Cinan'ın kilo kaybetmesine, bağışıklığının zayıflamasına ve akut enfeksiyonlara yakalanmasına neden oldu. Bu da onu ölüme kadar götürdü. Gerekli besinler ve ilaçlar bulunmazsa onlarca çocuğu bu şekilde kaybedebiliriz." uyarısı yaptı.

Oğlunun iyileşip akranları gibi yürümesini istiyor

Rantisi Çocuk Hastanesinde yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olan 16 aylık Cihad Saad'ın annesi Ummu Muhammed de oğlunun durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirterek, yetkililere ve ilgili kurumlara yardım çağrısında bulundu.

Cihad'ın akut toksit yetersiz beslenme sorunu yaşadığını ve ihtiyaç duyduğu gıdalar ile proteini temin edemediklerini dile getiren Ummu Muhammed, "Güneyden göç ettiğimizden bu yana kilosu düşmeye başladı. Yetersiz beslendiği için oğlum ayakta durup yürüyemiyor bile. İyileşmesini ve tüm çocuklar gibi yürümesini istiyorum. Ne içinde bulunduğumuz durum ne de mekan, bu gıdaları temin etmeye uygun değil. Spazm da geçiriyor, bunun için elektroterapi görüyor. Durumunun daha da kötüleşmesinden korkuyorum." dedi.

Gazze'nin güneyinde de tablo aynı

Gazze'nin her yerinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklara rastlamak mümkün. Güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesindeki 5 aylık Sivar Aşur bebek de yetersiz beslenme nedeniyle ölümle pençeleşen çocuklardan biri.

Sivar'ın annesi Necva İmad Arram, "Kızım 2 kilo 400 gram doğdu ve yavaş yavaş kilo almaya başladı. Gastroenterite (mide gribi) yakalandıktan sonra ise vücudunda dehidrasyon ve yetersiz beslenme sorunu oluştu ve kilo vermeye başladı. 5 aylık olmasına rağmen halihazırda 2,5 kilo."

Anne Arram, kızının, içmesi gereken sütün Gazze'de çok az bulunduğunu, hastane 3 saatte bir süt verildiğini ancak kızının acıktığını ve daha fazla istediğini ama veremediklerini kaydetti.