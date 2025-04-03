Gazze'de Çocuklar Soykırım Kurbanı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım sonucu 39 binden fazla çocuk ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetti.

Filistin Merkez İstatistik Bürosu, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü'nün yaklaşması münasebetiyle Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Gazze Şeridi'nde modern tarihin en büyük krizinin yaşandığı ifade edilen açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 534 gündür devam eden soykırım sonucu 39 bin 384 çocuk ebeveynlerinden birini ya da her ikisini kaybetti.

Bu çocuklardan yaklaşık 17 bini her iki ebeveynini birden kaybetti.

Ebeveynlerini kaybeden çocuklar, herhangi bir destek ya da bakım olmaksızın kendilerini yaşamın sert koşullarıyla karşı karşıya buldu.

Bu çocuklar trajik koşullar altında yaşıyor; pek çoğu sosyal bakım ve psikolojik destekten neredeyse tamamen yoksun şekilde eski ve yırtık çadırlara ya da yıkık evlere sığınmak zorunda kaldı.

Çocukların maruz kaldığı sıkıntılar, aile ve barınak kaybıyla sınırlı kalmıyor; ciddi psikolojik ve sosyal krizlerle de karşı karşıya kalınıyor.

Filistinli çocuklar, güven ve uygun yönlendirme olmaksızın keder, ağır hüzün, yalnızlık ve kronik korku gibi derin psikolojik sıkıntılardan muzdarip.

Kıtlık ve yetersiz beslenme, Gazze Şeridi'ndeki çocukların hayatını tehdit ediyor; akut yetersiz beslenme vakalarının sayısının 60 bini aştığı tahmin ediliyor.

Çocuk felcinin de Gazze Şeridi'nde yeniden ortaya çıktığı belirtiliyor.

İsrail saldırılarında ölen çocuklar

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocuklara ilişkin verilere de yer verilen açıklamaya göre, saldırılarda bugüne kadar 17 bin 954 çocuk yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden çocuklardan 274'ü saldırılar altında dünyaya geldi ve hayata gözlerini yumdu.

Çocuklardan 876'sı henüz bir yaşını tamamlamadan, 17'si zorla yerinden edilenlerin bulunduğu çadırlarda soğuk hava koşulları, 52'si ise açlık ve sistematik yetersiz beslenme sonucu yaşamını yitirdi.

Filistin'in 2024 sonu itibarıyla nüfusunun, 3,4 milyonu Batı Şeria'da ve 2,1 milyonu Gazze Şeridi'nde olmak üzere yaklaşık 5,5 milyon kişiye ulaştığı tahmin ediliyor.

Ayrıca 18 yaşından küçük çocuklar nüfusun yüzde 43'ünü oluşturuyor.

Her yıl 5 Nisan'da çeşitli etkinliklerin düzenlendiği "Filistin Çocuk Günü", 1995 yılında Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat tarafından, çocukların İsrail işgali altında karşı karşıya kaldığı hak ihlallerine tepki olarak başlatılmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 11 bini enkaz altında çoğu kadın ve çocuk 165 binden fazla Filistinli öldü ve yaralandı.