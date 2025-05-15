Gazze'de Göz Sağlığı Tehlikede

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve sınır kapılarını kapatarak uyguladığı abluka, hasta ve yaralı Filistinlilerin görme yetilerini kaybetmesine de neden oluyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım; sağlık, eğitim, barınma, güvenlik gibi hayatın pek çok alanına etki ederek Gazze'yi yaşanılmaz bir yer haline getiriyor.

Saldırılarda hayatta kalabilen Filistinliler ise hastaneler hizmet dışı bırakıldığı, ilaç ve tıbbi malzeme girişine izin verilmedi için tedaviden mahrum kalıyor. Sağlık sektöründe yaşanan çöküş, çok sayıda Filistinlinin görme yetisini de kaybetmesine yol açıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu yaklaşık 1500 kişinin görme yetisini kaybettiğini, bölgedeki ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle 4 bin kişinin daha bu tehlikeyle karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

Hastanedeki cihazların çoğu kullanılamaz halde

Gazze Göz Hastanesi Müdürü Abdusselam Sabbah, bu konuda bölgede yaşanan sıkıntıyı AA muhabirine anlattı.

İsrail'in soykırımında diğer hastaneler gibi Göz Hastanesi'nin de etkilendiğini, abluka nedeniyle ilaç, tıbbi malzeme ve ekipman konusunda büyük sıkıntılar çektiklerini kaydeden Sabbah, "Savaş öncesinde elimizde var olan cihazlar, İsrail'in hastaneye baskınıyla kullanılamaz hale geldi. Göz hastanesi hizmet dışı bırakıldı. Cihazların yüzde 50 ila 60'ı kullanılmaz hale getirildi" dedi.

İsrail'in, komplike ameliyatlar için gerekli olan ve teşhiste kullanılan cihazların girişine de izin vermediğini aktaran Sabbah, şunları kaydetti:

"Göz hastalıkları teşhisinde kullanılan cihazların yüzde 90'ı kullanılamaz halde. Kalan cihazlarla sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Ameliyathanede de hala kullanabildiğimiz bazı cihazlarımız var, bunlarla temel bazı ameliyatları yapıyoruz. Savaş öncesinde 14-15 ameliyat yaparken şimdi sadece 4 ila 7 ameliyat yapabiliyoruz. Ameliyat ettiklerimiz ise ancak kritik vakalar oluyor."

Saldırılar ve abluka, körlüğe kadar giden çeşitli sorunlara yol açıyor

Saldırının gerçekleştiği koşullara göre gözdeki sorunların da farklılaştığını aktaran Sabbah, bunları şöyle örneklendirdi:

"Doğrudan saldırı olması göz küresinin tahrip olmasına neden oluyor. Bunlara hiçbir şey yapamıyoruz ve insanlar direk olarak görme yetilerini kaybediyorlar.

Bazı saldırılar, göz kapakları ve korneada yanık oluşmasına neden oluyor. Bu hastalar da kornea nakli yapılmadığı sürece görme yetilerini kaybetme riski taşıyor.

Saldırı yakın bir yerde meydana gelmişse bunun oluşturduğu baskı da göz içindeki sinir ve damarlarda yırtılmalara sebep olabiliyor."

1500 kişi kör oldu, sayı artabilir

Gazze'de görme yetisini kaybedenlerin sayısına ilişkin de bilgi veren Sabbah, "Gazze'de 1500 kişi görme yetisini tamamen ya da kısmen kaybetti. Bunların çoğu doğrudan saldırıya uğrayan kişilerden oluşuyor. Diyabetik retinopati ve glokom (göz tansiyonu) hastalarının bazıları da ilaç olmaması nedeniyle gözlerini kaybetti." dedi.

Sabbah, şuan kronik göz hastalıkları olan 4 bin ila 5 bin hasta olduğunu tahmin ettiklerini ve ilaç gelmediği sürece ilerleyen aylarda bu kişilerin de görme yetisini kaybedebileceğini dile getirdi.