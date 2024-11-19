Gazze'de Güvenlik Operasyonu: 20 Ölü - Son Dakika
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Gazze'de Güvenlik Operasyonu: 20 Ölü

Refah'ta yürütülen operasyonda, yardım tırlarını yağmalayan çetelere yönelik 20 kişi öldürüldü.

19.11.2024 10:43
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GAZZE, 19 Kasım (Xinhua) -- Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yürütülen güvenlik operasyonunda 20 kişi öldürüldü. Hamas'a bağlı El-Aksa TV kanalının verdiği bilgilere göre pazartesi günü Hamas'ın desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda Gazze'ye giren yardım tırlarını yağmalamakla suçlanan çeteler hedef alındı.

El-Aksa televizyonuna konuşan yerel yetkililer, aşiret konseyleriyle işbirliği içinde gerçekleştirilen operasyonun, yardım tırlarına yönelik hırsızlık olaylarına karışanları hedef alan daha kapsamlı bir güvenlik kampanyasının başlangıcını temsil ettiğini söyledi.

Kaynaklar kampanyanın "belirli aşiretleri hedef almadığını, tersine toplum üzerinde büyük etkisi olan ve Gazze'nin güneyinde kıtlığa benzer durumların yaşanmasına yol açan tır hırsızlıklarını ortadan kaldırmayı amaçladığını" söyledi.

Xinhua'ya konuşan yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, Refah'ın doğusundaki sınır bölgelerinde birkaç saat süren operasyon sırasında yoğun silah ateşi ve patlamalar duyduklarını belirtti.

Kaynaklar, operasyondan iki gün önce "çetelerin" un taşıyanlar başta olmak üzere onlarca yardım tırına el koyduğunu ve ciddi düzeyde kıtlığa ve halkta büyük huzursuzluğa yol açtığını ifade etti.

Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı da sosyal medya platformu X üzerinde paylaştığı mesajında gıda malzemeleri taşıyan 109 tırdan oluşan BM konvoyunun cumartesi günü Gazze'ye girdikten sonra "vahşi şekilde" yağmalandığını, 97 tırın kaybolduğunu ve sürücülerin silah zoruyla yardımları boşaltmasının sağlandığını bildirdi.

Açıklamada, "İsrail yetkilileri, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasının kolaylaştırılmasına yönelik uluslararası hukuktan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini göz ardı etmeye devam ediyor. Söz konusu sorumluluklar, tırların Gazze Şeridi'ne girip temel yardımlar insanlara ulaştırılıncaya kadar devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Gazzeliler, yardım malzemelerinin karaborsada yüksek fiyatlardan satılmasının önlenmesi için Gazze'ye giren yardım tırlarının yağmalanmasına karşı harekete geçilmesini sık sık talep etmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'de Güvenlik Operasyonu: 20 Ölü - Son Dakika

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