Gazze'de Hastane Bombardımanı: 2 Ölü, 26 Yaralı

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GAZZE, 10 Kasım (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyir el-Balah'ta bir hastanenin avlusunda İsrail bombardımanının neden olduğu hasarı kontrol eden Filistinliler, 9 Kasım 2024.

Hamas, İsrail'in cumartesi günü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bir hastanenin içinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan hava saldırısında 2 Filistinlinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını açıkladı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)