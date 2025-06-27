Gazze'de İki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gazze'de İki Bebek Hayatını Kaybetti

27.06.2025 01:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abluka ve yetersiz beslenme nedeniyle Gazze'de iki bebek daha hayatını kaybetti. Durum tehlikeli.

İsrailin Gazze Şeridi'ne yönelik uyguladığı ağır abluka ve Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırım nedeniyle, bölgede iki bebek daha yetersiz beslenme ve bebek maması eksikliği sonucu hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'nde, bebeklerin cansız bedenleri gözyaşları ve derin bir hüzünle son yolculuklarına uğurlandı.

Aileler, en temel sağlık ve beslenme haklarından mahrum bırakılan bebeklerinin yaşamlarını yitirmesinin acısını yaşadı.

Gazze'de 19 Haziran'da iki hastaneden yapılan açıklamalarda, devam eden abluka ve saldırılar nedeniyle bebek mamasının tükenmesi sonucu, bebeklerin hayatını tehdit eden "yakın bir sağlık felaketi" konusunda uyarıda bulunulmuştu.

Benzer durumda olan başka bebekler de bulunuyor

5 aylık bebek Nidal'ın amcası Mahmud Şerab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin "yetersiz beslenme ve mama bulunamaması" nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, hastanede benzer durumda olan başka bebeklerin de bulunduğunu ve acilen tedavi edici mama ile uygun gıdaların bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

10 günlük bebek Kinda'nın babası Muhammed el-Hems ise kızının "yetersiz beslenme ve ilaç eksikliği" nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Hems, "Bunlar savaşın kurbanları. Bunlar (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun halkına sunduğu başarılar." ifadelerini kullandı.

Gazze'de çocukların açlıktan ölmesini dünyanın sessizce izlediğini belirten Hems, İsrail'in işlediği suçlara karşı uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterdi.

Hems, Gazze Şeridi'nde artık hiçbir vaktin cenaze namazı olmadan geçmediğini, İsrail'in bölgede yürüttüğü soykırım nedeniyle her gün yeni canların yitirildiğini söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, devam eden soykırım nedeniyle bölgedeki sağlık ve insani durumun "felaket boyutuna" ulaştığını belirtmişti.

Açıklamada, özellikle bebekler arasında yetersiz beslenme vakalarının arttığı ve tedavi edici mama bulunmaması nedeniyle durumun daha da kötüleştiği bildirilmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin 25 Mayıs'ta açıkladığı son verilere göre, gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle çoğu çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 242 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

İsrail, Bebek, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de İki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku Evine aldığı kadından şikayetçi oldu Fenerbahçeli yıldıza hırsızlık şoku! Evine aldığı kadından şikayetçi oldu
4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim 4 kişi tarafından darp edilen ünlü oyuncu: Kamyoncu araya girmeseydi ölecektim
5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım 5 kişinin öldüğü kaza öncesi kahreden paylaşım
Ekvador’da çete lideri Fito yakalandı Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü 18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
İstifa eden CHP’li başkan AK Parti’ye geçiyor iddiası İstifa eden CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor iddiası
Rakam bile belli oldu 25 yaşındaki yıldız Süper Lig’e geri dönüyor Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig'e geri dönüyor
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama: CHP’nin DNA’sıyla oynanıyor Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor
İstanbul Valiliği’nden “gürültü“ uyarısı İdari para cezası geliyor İstanbul Valiliği'nden "gürültü" uyarısı! İdari para cezası geliyor

22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
21:09
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
20:15
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
18:39
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir
10:28
Anlaşma tamam gibi Ronaldo’ya Türk antrenör
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
10:23
Euroda 4 yıl sonra bir ilk Rekor üstüne rekor kırdı
Euroda 4 yıl sonra bir ilk! Rekor üstüne rekor kırdı
10:17
Parayı koyacak yer bulamayacak Okan Buruk’a dev sözleşme
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
10:10
İzmir’de orman yangını 2’nci günde kontrol altına alındı
İzmir'de orman yangını 2'nci günde kontrol altına alındı
10:01
Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
10:00
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak Termometrelerde sert düşüş
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş
09:55
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
Paranın üzerine yazılan not, öğrenci evine sipariş götüren kuryeyi çıldırttı
09:44
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 01:36:22. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'de İki Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.