Gazze'de İki Yerleşim Yeri Bombalandı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesinin 3. katını bombaladı.

Tanıklar aynı katın daha önce de İsrail tarafından defalarca hedef alındığını kaydetti.

El-Ehli Baptist Hastanesinden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun, Gazze'deki Sabra Mahallesi'nde yer alan El-İman Camisi'nin çevresini bombaladığı, olayda 2 kişinin öldüğü, en az 8 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırısında bir bebek hayatını kaybederken, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki saldırıda da ağır yaralanan bir kişi yaşamını yitirdi.